Jugend : Seit 20 Jahren „was für die Jugend“

Emmerich Unser Nachwuchs-Reporter Johannes beendet mit der heutigen Ausgabe seine Ferien-Serie über Jugendplätze im Kreis Kleve. Ab Mittwoch steht wieder Schule auf dem Programm.

Den Park kann man folgendermaßen beschreiben: Es gibt eine Quarterpipe im hinteren Bereich, eine Rampe ganz vorne und eine FunBox in der Mitte, auf der man Skaten, Grinden (wie gesagt: auf Metallstangen mit dem Board rutschen) und Springen kann. Früher waren die Rampen noch aus Skatepark-Holz, vor einigen Jahren wurden sie aus Gründen der Wetterbeständigkeit aus Beton neu gebaut. Den Park gibt es schon seit etwa 20 Jahren, alle Achtung. Und irgendwann war das Holz dann wohl nicht mehr so sicher, und dem Beton ist Regen egal. Der Skatepark liegt hinter einer großen Wiese am Rand eines Wohngebiets und bietet eine Menge Fläche zum Skaten. Überall an der Seite sind Bänke, und man kann natürlich auch auf der Wiese drum herum Pause machen.

Hat man aber keine Lust zum Skaten (oder man ist gerade verletzt, wie es Rick schon zig mal wegen seiner waghalsigen Sprünge war), kann man auch einiges andere in Emmerich machen. Zum Beispiel gibt es im Rheinpark mitten in der Stadt einen Street- und Fußballplatz, der von den Jugendlichen dort „Soccer-Käfig“ genannt wird. Der wird so genannt, weil er vom restlichen Park mit einer Einzäunung komplett abgetrennt ist, hat mir Stadtsprecher Tim Terhorst erklärt. Das kommt jedem Emmericher, der Spaß an Sport hat, bestimmt entgegen. Da muss man dem Ball nicht lange hinterher laufen und gefährdet auch niemanden „draußen“. Der Park wird gut gepflegt und ist deswegen in einem Top-Zustand. Die Fläche befindet sich in der Nähe der beliebten Rheinpromenade, ist also von der Stadt aus zu Fuß zu erreichen. Wer auch keine Lust auf Fuß- oder Basketball hat, der würde vielleicht gerne Mini-Golf spielen. Auf dem Elten-Berg gibt es dazu eine passende Anlage. Die ist ebenfalls schon älter, aber noch gut in Schuss, und so eine Partie Mini-Golf macht immer Spaß. Da kann man, vielleicht sogar mit der Familie, schön entspannen und eine Cola oder so trinken, die man dort sogar kaufen kann. Und natürlich gibt es auch in Emmerich ein Jugendzentrum. Mitmach-Aktionen wie gemeinsames Fifa-Zocken oder ein Fußballturnier sind sehr beliebt. Wenn ihr die aktuellen Angebote sehen wollt, geht doch einmal auf die Internetseite des Jugendcafés https://www.am-brink.de.