Unsere Woche : Jugendliche mischen sich ein

„Empört Euch!“ forderte der UN-Diplomat Stéphane Hessel. Jetzt, neun Jahre später, zeigt sich: Sein Aufruf hat Gehör gefunden – auch in Kleve.

Aller Voraussicht nach wird am Mittwoch der Stadtrat in Kleve den Klimanotstand ausrufen. Das wirklich Erstaunliche dabei ist: Den Politikern, die das beschließen, kommt nur eine ausführende Rolle zu, sie sind nicht viel mehr als Gehilfen. Denn sie tun das nicht, weil sie die Idee dazu gehabt hätten, weil sie erkannt hätten, dass Klimaschutz vor der eigenen Haustür anfängt und es bald zu spät sein könnte, wenn man nicht damit beginnt. Nein, die Ideengeber sitzen nicht im Stadtrat, sie sitzen in den Schulen der Region. Und die Politik darf nun umsetzen, was die Schüler, maßgeblich durch die Proteste unter dem Motto „Fridays for Future“, gefordert haben.