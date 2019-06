Kleve : Ausschuss: Spielplatz entwidmen

Die Reichswalder Kirche in der Dorfmitte. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Jugendhilfeausschuss empfahl, das Areal Eichenwinkel in Reichswalde aufzugeben.

Die Entwidmung des Spielplatzes Eichenwinkel in Reichswalde ist nur noch Formsache. Bei einer Enthaltung empfahl der Jugendhilfeausschuss dem Rat der Stadt Kleve einstimmig, den Spielplatz aufzugeben.

Um das Areal hatte es im Vorfeld größere Debatten zwischen Politik, Verwaltung und Reichswalder Bürgern gegeben. Der Spielplatz am Eichenwinkel liegt in direkter Nachbarschaft zu einem weiteren am Pastoratsweg. Den Spielplatz neben der Kirche am Pastoratsweg möchte die Stadt gerne ausbauen, weil er, so die Verwaltung, wegen seiner Größe und repräsentativen Lage das Potenzial dazu habe. Dafür soll der benachbarte Spielplatz Eichenwinkel zurückgebaut werden. Einige Bürger in Reichswalde befürchten allerdings, dass das Gelände des Spielplatzes Eichenwinkel mit Häusern bebaut werden soll. Auch weisen sie daraufhin, dass dieser Spielplatz immer noch genutzt werde. Zumal er in der Nähe des Montessori-Kindergartens liege.

Der Ausschussvorsitzende Georg Hiob betonte, dass der Spielplatz Eichenwinkel erst aufgegeben werde, wenn der am Pastoratsweg fertiggestellt ist. Kämmerer Willibrord Haas ergänzte: „Wir werden Dritte an der Planung der Aufwertung des Spielplatzes am Pastoratsweg beteiligen. Dabei denke ich an die Kindertageseinrichtungen und den Heimatverein Reichswalde“.