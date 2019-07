Klever Jugendhaus Moms : „Wir sind da, wo ihr uns braucht!“

Kleve Mit dem brandneuen „Moms-Mobil“ erweitert das Klever Jugendhaus seinen Wirkungsbereich. Mit dem Mobil will man schwer zugängliche Jugendliche und junge Erwachsene, denen Förderprogramme bisher verwehrt blieben, erreichen.

Seit 2015 werden im Rahmen des Programms „Jugend stärken im Quartier“ schwer zugängliche junge Menschen mit fehlender Zukunftsperspektive bei ihrer Integration in die Gesellschaft unterstützt. Ziel sei es, die Betroffenen mit unverbindlich freiwilligen Angeboten „zu aktivieren und ihre Kompetenzen und Persönlichkeit zu stärken“, schreibt das Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend auf seiner Website. An dieser Initiative beteiligt sich auch die Stadt Kleve. Im Klever Jugendhaus „Moms“ greift man seither vor allem denjenigen, die „durch das Raster fallen“, so beschreibt es Leiter Steffen Thewis, helfend unter die Arme und bietet ihnen einen vertraulichen Ansprechpartner, den sie bei Problemen aufsuchen können.

Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen ist nur eines von vielen Angeboten, das in diesem Zusammenhang existiert. Die Trägerschaft hat das Theodor-Brauer-Haus inne. Nach der erste Förderphase, die im vergangenen Jahr endete, stellte man sich vor allem eine Frage, so Thewis: „Wie erreiche ich diejenigen, die nicht freiwillig den Weg ins Jugendzentrum suchen und somit für uns schwer erreichbar sind?“

Motto Unter dem Motto „Wir sind da, wo ihr uns braucht!“ wird das Moms-Mobil ab sofort montags bis freitags an verschiedenen Standorten in der Südstadt und darüber hinaus zu finden sein.

Eine Lösung ließ nicht lange auf sich warten und wird fortan die Klever Straßen befahren. Das „Moms-Mobil“, ein umgebauter, grauer Opel Vivaro, soll ab sofort in der Klever Südstadt, aber auch darüber hinaus, im Einsatz sein. „Wir wollen einen Schritt auf die Jugendlichen zu machen und an Orte kommen, wo sie sich sicher fühlen“, erklärt Thewis. „Momentan befinden wir uns noch in der Erprobungsphase und wollen unbedingt wichtige Erfahrungswerte sammeln.“ Doch worum genau handelt es sich eigentlich bei diesen Erfahrungswerten? Die Lösung der ersten Fragestellung warf zunächst einmal neue Fragen auf. Was sind die Hotspots der Zielgruppe? Wie soll man den Wagen gestalten? Welchen Herausforderungen wird man sich gestellt sehen? Erste Antworten sind bereits gefunden, weitere werden folgen, da sind sich die Verantwortlichen sicher.