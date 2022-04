Jugendfreizeiten im Kreis Kleve : Die Ameland-Euphorie ist zurück

Der 55 Meter hohen Leuchtturm ist ein Wahrzeichen der Westfriesischen Insel Ameland. Foto: dpa/Andreas Heimann

Kreis Kleve Im vergangenen Jahr mussten viele Jugendfreizeiten aus dem Kreis Kleve abgesagt werden. Nun aber kann man wieder befreiter planen, viele Plätze sind bereits vergeben. Doch es ist herausfordernd, freiwillige Helfer zu finden.

Von Maarten Oversteegen

Tauziehen am Sandstrand, spätabendliche Lagerfeuer, ausgelassene Spaziergänge – seit Jahrzehnten fahren Jugendfreizeiten aus dem Kreis Kleve auf die niederländische Urlaubsinsel Ameland. Doch Corona stand dem Urlaubsspaß der Kinder und Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren mächtig im Weg. Viele Fahrten mussten abgesagt werden, teils mussten die Reisegruppen aufgrund von Infektionen im Lager auch vorzeitig die Heimreise antreten. Doch wie schaut es in diesem Sommer aus? Wir haben bei den Veranstaltern aus der Region nachgefragt.

Im Jahr 2021 hatte die DJK Rhenania Kleve die Jugendfreizeit gen Ameland gänzlich abgesagt. Zu unsicher schien die Corona-Situation zu sein. Nun aber herrscht wieder Zuversicht. „Wir stecken inmitten der Planungen. Wir gehen davon aus, in diesem Jahr wieder alles ganz normal ausrichten zu können und hoffen natürlich darauf, dass Corona im Sommer nicht zurückschlägt“, sagt Organisator Michael Jansen. Vom 23. Juli bis zum 6. August geht es auf die westfriesische Insel. Allerdings sei es schwierig, Ehrenamtler für die Fahrt zu gewinnen. „Wir sind dabei auch stark von Studenten abhängig. Für sie ist es aber noch schwer, abzuschätzen, wie es mit den Prüfungen ausschaut“, sagt Michael Jansen.

Die katholische Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Kleve will ab dem 25. Juni für zwei Wochen auf Ameland unterwegs sein. Seit Anfang Dezember sind Anmeldungen möglich. Doch für die Planer spielt Corona noch eine Rolle. So heißt es auf der Homepage: „Im Falle einer erneuten coronabedingten Absage im Vorfeld, erstatten wir den vollen, bis dahin bezahlten Betrag zurück.“ Ansonsten ist alles wie gewohnt: Die Unterbringung in der Gruppenunterkunft Zonnedouw erfolgt in Schlafräumen mit zehn oder 20 Betten, das Taschengeld beträgt 25 Euro, es gilt ein Handy-Verbot.

Besonders schwer wurde das Ferienwerk Bedburg-Hau im vergangenen Jahr von der Pandemie getroffen. Das Jungenlager musste Mitte Juli vorzeitig aufgrund von fünf Corona-Infektionen unter den Teilnehmern abgebrochen werden. Wenig später wurde auch das Mädchenlager auf Ameland abgesagt. „Im vergangenen Jahr mussten wir das Lager mit Tränen in den Augen absagen. Diese Entscheidung fiel uns damals alles andere als leicht, aber es gab keine Alternative“, sagt Karsten Müller, Vorsitzender des Ferienwerks.

In diesem Jahr will man aber wieder zwei Camps anbieten. Vom 25. Juni bis zum 9. Juli geht es für die Mädchen ins Camp Ritskemoei, die Jungen fahren vom 9. bis zum 23. Juli. Pro Lager können bis zu 72 Kinder im Alter zwischen neun und 15 Jahren mitfahren. „Die Planungen laufen auf Hochtouren. Noch sind einige wenige Plätze frei, aber die Werbung ist auch noch nicht forciert worden. Das werden wir nun in den kommenden Tagen machen. Wir gehen davon aus, dass wir die Lager in diesem Jahr ohne Corona-Sorgen durchziehen können“, erklärt Karsten Müller.

Das Amelandlager Griethausen, das durch die Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit Kleve getragen wird, fährt jedes Jahr ins Gruppenhaus Kienstrahoeve. Auch in diesem Jahr sollen wieder Kinder und Jugendliche den Weg dorthin finden, vom 25. Juni bis zum 10. Juli steigt das Camp. Das Ferienlager Nütterden, das 2021 ebenfalls aussetzen musste, macht es sich nun in der zweiten und dritten Sommerferienwoche auf der Urlaubsinsel schön. Anmeldungen sind weiterhin möglich. „Damit verbunden ist natürlich unsere Hoffnung, dass unser Ferienlager stattfinden kann und wir viele auf Ameland wiedersehen können“, so die Lagerleiter Matthias Senger und Katrin Bartjes. Zuversichtlich sind auch die Verantwortlichen von Nordwacht Keeken. Vom 10. bis zum 23. Juli soll das Lager erneut stattfinden, Ende November 2021 wurden bereits erste Anmeldungen entgegengenommen.

Das Ferienwerk St. Franziskus Uedem hatte im vergangenen Jahr geplant, nur ein „Mini“-Lager mit 25 Kindern auszurichten. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun ist es vom 27. Juni bis zum 10. Juli wieder so weit, die Uedemer Veranstalter sprechen mit Blick auf Ameland von der schönsten Insel der Welt. Das Ferienwerk richtet sich abermals im Uuthof ein, der Preis beträgt 420 Euro für Kids aus der Gemeinde, darin enthalten sind 30 Euro Taschengeld. Das Anmeldeformular ist auf der Internetseite abrufbar und kann ausgefüllt im Pfarrbüro am Agathawall abgegeben werden.

Das Kellener Amelandlager musste im Juli 2021 kurzfristig abgesagt werden. Die Erfahrungen der Kollegen aus Bedburg-Hau schreckten die Lagerleiterin Birgit Krake und die Willibrord Gemeinde dann doch ab. „Das Wohl der Kinder steht im Vordergrund, zumal man heute noch nicht weiß, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen weiterentwickeln“, hieß es damals. Aktuell ist die Corona-Situation auf dem Eiland übrigens bemerkenswert entspannt. In den vergangenen sieben Tagen hat sich niemand vor Ort infiziert, wie das niederländische RIVM, vergleichbar mit dem deutschen Robert-Koch-Institut, auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Impfquote ist auf Ameland zudem überdurchschnittlich hoch. Im Jahr 2022 soll es für die Kellener vom 23. Juli bis zum 6. August wieder nach Ameland gehen, der Kostenpunkt: 300 Euro.