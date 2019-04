Kleve : Courage: Sein – die Show der Begegnung

Kreis Kleve Beim Jugendfestival am Schloss Moyland treten Künstler für den Landschaftsverband Rheinland auf.

Zum Ensemble gehören beispielsweise der Akrobat Stix alias Dergin Tokmak, die Breakdancerin Jilou, Tänzer Dodzi Dougban und die Sängerin Marie Loreine. Dergin Tokmak war bereits mit dem Cirque du Soleil auf Tour und zeigt nun in der SEIN-Show sein akrobatisches Können. „Ich will die nächste Generation inspirieren. So können die Menschen sehen, dass keine Behinderung zu groß ist, um jemanden vom Tanzen abzuhalten“, so Dergin Tokmak, der als Säugling an Kinderlähmung erkrankte. Tänzer Dodzi Dougban, gehörlos und mehrfacher deutscher und europäischer Meister im Hip-Hop, beweist, dass man Musik nicht unbedingt hören, sondern fühlen muss, um zum Beat zu tanzen. Alle Mitwirkenden entfalten eine fesselnde Gruppendynamik und mehr noch: Sie schaffen Raum, um das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung erlebbar zu machen. „Das Konzept hat uns sofort davon überzeugt, dass die SEIN-Show ins Programm des Jugendfestivals Courage gehört“, so Landrat Wolfgang Spreen. „Die Künstlerinnen und Künstler verkörpern in besonderer Weise unser Motto ‚Für Toleranz – gegen Gewalt‘“. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro ohne Vorverkaufsgebühr gibt es bei den Sparkassen in Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Kalkar, Kleve (dreimal), Kranenburg, Krefeld, Rees, Straelen, Uedem, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Weeze sowie an der Museumskasse Schloss Moyland in Bedburg-Hau. Darüber hinaus können im Online-Shop Tickets zum Selbst-Ausdruck erworben werden (zuzüglich etwa 1,45 Euro Servicegebühr).