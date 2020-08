Kommunalwahl 2020 : Jung-Politiker wollen günstigere Busse

Kreis Kleve Nachwuchspolitiker von SPD, Grünen und FDP verlangen schnellere und günstigere Busverbindungen, die Reaktivierung der Bahnstrecke in die Niederlande und elektrisch betriebene On-demand-Kleinbusse.

Sie sind politisch in manchen Themen durchaus unterschiedlicher Meinung, aber was „Jugendthemen“ angeht, sind die Vertreter der Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen und FDP nahe beieinander. Im Pressegespräch berichteten jetzt Jusos, Julis und Grüne Jugend darüber, wie sie im nächsten Kreistag zusammenarbeiten wollen. Ihr gemeinsamer Landratskandidat, der parteiunabhängige Peter Driessen aus Bedburg-Hau, hatte in der zweiten Reihe Platz genommen und soufflierte nur hier und da ein wenig.