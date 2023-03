Zum 80. Geburtstag des Künstlers Jürgen Paatz zeigt im Museum Kurhaus fast alles

Figner konzentriert sich in großen Teilen der Ausstellung auf Werke, die zu Beginn der 1970er Jahren entstanden. Paatz war damals zu einem Arbeitsstipendium in der Villa Romana in Florenz und erkundete das Material: „Was machen Farbe und Form, was das Material, wenn es entsprechend bearbeitet wird? Was macht das mit unserer Wahrnehmung?“, erklärt Paatz die Fragestellung. Dieses in Florenz begonnene Erforschen hat er bis heute in einer über 50 Jahre dauernden Schaffensphase (so Kunde) fortgesetzt. Man solle in seinen Bildern die Spuren des Prozesses erkennen, wie sie gemacht sind, wie Farbe und Beize reagieren, aufplatzen vielleicht, sagt er. Wie die wenigen Vorgaben, die er mitbrachte, wenn er zu arbeiten begann, und der Zufall sich zu einem neuen Ganzen fügen. Wie sich Farbe und Leinwand auf den Raum auswirken, wie sie den Boden mitnehmen oder einfach auch ihren experimentellen Charakter offenbaren.