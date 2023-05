Synagogenplatz in Kleve Synagogenplatz: Unterstützung für Neubau

In die Pläne um den Bau für das „Haus des Gedenkens und Erinnerns“ auf dem Synagogenplatz ist die jüdische Gemeinde in Krefeld eingebunden. „Wir kennen das Projektvorhaben und stehen dem Projekt beratend zur Seite“, schreibt Elina Hegedüs, Geschäftsführerin der Jüdischen Gemeinde. Und die Gemeinde würde, sollte das Projekt umgesetzt werden, auch ein Stück Klever Geschichte beisteuern können, so Hegedüs. „Die Gemeinde ist sogar in Besitz eines Davidsterns, der seinerzeit als Rahmen eines Fensters der Synagoge in Kleve diente. Es würden uns sehr freuen, wenn diese Konstruktion, nach so vielen Jahren, wieder ihren Platz in Kleve erfüllen würde“, so die Geschäftsführerin.