Kleve : Krankenhausseelsorge zu Corona-Zeiten

Kleve Judith Welbers ist Seelsorgerin im St.-Antonius-Hospital. Sie war in den vergangenen Wochen eine der wenigen, die Kontakt zu Patienten hatte. Umso wichtiger seien die Zeichen gewesen, die von außerhalb der Krankenhaus-Flure kamen.

(pbm/cb) An ihren Augen kann man sehen, dass Judith Welbers unter ihrem weißen Mund- und Nasenschutz lächelt, als sie ihre Bürotür in einem der langen, sterilen Gänge im St.-Antonius-Hospital Kleve öffnet. Die Flure sind leerer als gewöhnlich, nur am Eingang des Hospitals hat sich eine kleine Warteschlange gebildet. Es sind Besucher, die ihre Angehörigen sehen möchten. Zumindest eingeschränkt ist das inzwischen wieder möglich. Judith Welbers bittet in ihr Büro, es ist groß genug, um sich mit Abstand unterhalten zu können.