LVR in Bedburg-Hau : Bonhoeffer-Schule feiert großes Jubiläum mit Zirkus-Show

Bedburg-Hau Die LVR-Schule in Bedburg-Hau feiert ihr Jubiläum mit einem Projekt vom 5. bis zum 10. September. Zusätzlich gibt es ein buntes Kulturprogramm.

„Die Geschichte dieser Schule ist die Erfolgsgeschichte ihres Fördervereins“, sagt Schulleiter Strodt. Das ehrenamtliche Engagement der Eltern sei unverzichtbar und eng verwoben mit dem Schulleben. Zum 50. Geburtstag nach zwei schwierigen Corona-Jahren eine solche Projektwoche zu starten, sei eine „mutige und richtige Entscheidung“. Anja Keuken, die Vorsitzende des Fördervereins ist überzeugt: „Unsere Kinder brauchen eine magische Kindheit.“ Hierfür sei die Erfahrung mit der Zauberwelt des Circus bestens geeignet. Unter Anleitung des pädagogischen Zirkus „Zappzarap“ aus Leverkusen werden die Schüler trainieren. Das Gelände der Anton-Riepe-Sportstätte Hau, das Areal des SV Bedburg-Hau, steht zur Verfügung. „Wir als Verein unterstützen das Projekt und nehmen bei unserer Trainingsarbeit Rücksicht auf die Veranstaltung“, sagt SV-Geschäftsführer Svetislav Stefanovic. Zwischen Spielplatz und neuem Kunstrasenplatz wird auch das große Zirkuszelt aufgebaut. Während Schüler, Lehrer und die Trainer von Zappzarap üben, wird es in der Woche jeden Abend eine kulturelle Veranstaltung geben: der in Kalkar geborene Autor Christoph Peters wird aus seinem Roman „Der Sandkasten“ lesen, Irish Folk gibt es zu hören von „Lizzy’s Cocktail“, und ein Abend gehört der Rock-Pop-Soul Coverband „Querbeat Rhythm and Brass“ aus Kleve. Musik, Tanz und Stimmung für alle mit und ohne Handicap liefert die „Inklusive Disko“ mit DJ Jens. Den Abschluss macht ein Poetry-Slam mit „WortLautRuhr“. Schirmherr der Gesamtveranstaltung ist Stephan Reinders, Bürgermeister von Bedburg-Hau. Zum Start des Ticket-Verkaufs überreichte Anja Keuken ihm die allererste Eintrittskarte. „Ich drücke dem Projekt die Daumen und freue mich darauf“, so Reinders. Ganz neu ist die Projektwoche für die DIBO-Schule nicht. 2013 feierte die LVR-Klinik-Bedburg-Hau ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Zirkusprojekt, woran die Förderschule mit zwei anderen Schulen teilnahm. „Das war eine so gute Erfahrung, die uns überzeugt hat“, sagt Manfred Strodt. Er erinnert sich an einen Jungen, der übte, einen Teller auf einem Stab zu drehen. „Er gab nicht auf, bis er es geschafft hatte“, so Strodt. Dieses Bild spreche für sich: den Mut nicht verlieren – das sei das Leitmotiv. Der Inklusionsgedanke ist Strodt sehr wichtig: Schüler der Gesamtschule Am Forstgarten werden teilnehmen. Auch solche Kontakte seien in der Corona-Zeit vernachlässigt worden. „Es ist wichtig, dass alle Kontakt zu Menschen mit Handicap haben, das wollen wir wieder fördern“, so Strodt.