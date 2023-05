Journalist Thomas Moser „Anis Amri war nicht der Haupttäter“

Der 23. Dezember 2016. Es ist 2.52 Uhr in der Nacht, als Anis Amri im norditalienischen Sesto San Giovanni aus dem Bus steigt. Zwei Polizisten laufen auf ihn zu. Plötzlich zieht er eine Waffe, es fallen Schüsse. Auch die Polizisten feuern, eine Kugel trifft den Tunesier im Rücken, eine weitere im Oberarm. Eine viertägige Flucht über Berlin, Emmerich, Kleve, Nimwegen, Den Haag, Brüssel, Lyon und Turin findet auf dem Bahnhofsvorplatz ihr Ende. Was der junge Mann in der Plattenbaustadt vor den Toren Mailands wollte, ist bis heute ein Rätsel. Wie so vieles im Amri-Komplex.