Aus für „Joto & Coco“ : „Die Koffie Kompanie“ eröffnet Ende April in Kleve

Der neue Name verrät es bereits, die Aushänge informieren über den Neustart. Ab dem 25. April gibt es „Die Koffie Kompanie“ in Kleve. Foto: Ludwig Krause

Kleve „Joto & Coco“ hat in Kleve in kurzer Zeit viele Fans gewonnen. Nun verschwindet die Marke. Ab 25. April gibt es die Rösterei mit neuem Namen, neuem Look und in Teilen neuem Team.

Die Geschichte von „Joto & Coco“ in der Kavarinerstraße ist verglichen mit anderen Namen in Kleve kurz – und trotzdem kann die Kaffeerösterei in den ehemaligen Räumen von Schulte zur Wißen schon auf bemerkenswerte Höhen und Tiefen zurückschauen.

Mit dem Laden hatte sich der Gocher Eike Lehmann einen Traum erfüllt, wie er unserer Redaktion zur Eröffnung sagte. In dem Geschäft bot er mit seinem Team selbst gerösteten Kaffee, Zubehör und Accessoires aller Art an. Von Anfang an dabei waren als Investoren und Partner Jürgen Berger-Roscher und Thorsten Krause, die in Goch die „Hausarztpraxis“ betreiben. Dass man es ihnen immer einfach gemacht hat, lässt sich nicht unbedingt sagen. Aber Wasserschaden, Corona-Lockdown und Nachbarn, die sich bei der Stadt über den Röst-Geruch beschwerten, zum Trotz: Das Geschäft mauserte sich zum Kundenliebling in der Fußgängerzone, vor allem bei jungem Publikum. Immer häufiger sah man Studierende mit Laptops und Latte Macchiato in den Fenstern sitzen – oder in dem hinteren Bereich, der später eröffnet wurde.

Die Marke machte sich aber auch außerhalb der Kavarinerstraße einen Namen. Die Kaffeeröstungen mit Affenlogo gab es in zunehmend mehr Supermärkten und Geschäften zu kaufen. Das Café wurde im Stadtgespräch für einen zweiten Standort in lukrativer Lage gehandelt. Im Oktober dann schied Lehmann überraschend aus dem Geschäft aus. Derzeit ist der Laden wieder geschlossen, im Internet witzelten manche bereits, dass man schon länger als zwei Wochen am Stück geöffnet sein müsse, um ein Geschäft zu betreiben. Mittlerweile ist aber klar: Die Pause wird länger dauern, als manch einer das gedacht hätte – und deutliche Änderungen mitbringen.

Nicht nur das Personal ist in Teilen ein neues (Lehmann ist nicht der einzige, der nicht mehr mit an Bord ist). Auch Name und Logo, die sich beide eigentlich am Markt etabliert haben, verschwinden: Aus „Joto & Coco“ wird „Die Koffie Kompanie“. Am Geschäft ist der Image-Wechsel bereits vollzogen, auch auf den Plattformen in sozialen Netzwerken erinnert nur noch wenig an die „Affenbande“, wie sich das Team früher nannte. Dafür werden Barista in Vollzeit zur Verstärkung gesucht.

Drinnen wird ebenfalls kräftig umgebaut, wie Bilder zeigen. Schon jetzt lässt sich vermuten, dass das Café künftig noch mehr als bisher Schwerpunkt sein wird. Dort soll es nicht nur etwas zu trinken, sondern auch „Leckereien“ geben, wie die Macher versprechen. Details wollen sie erst zu einem späteren Zeiptunkt verraten. Die Eröffnung ist für den 25. April geplant.