Kostenpflichtiger Inhalt: Therapiehund an der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve : Ein Hund im Referendariat

Therapiehund Mogli mit Fünftklässlern der Joseph-Beuys-Gesamtschule. Der Vierbeiner steht bei den Schülern der 5a hoch im Kurs. Jeder möchte Mogli streicheln. Das baut Stress ab. Auch Klassenlehrerin Silke Kraemer freut sich darüber. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve Mischlings-Rüde Mogli ist der erste Schulhund an einer weiterführenden Schule in Kleve und noch in der Ausbildung. Doch schon jetzt prägt der tierische Therapeut den Alltag der Joseph-Beuys-Gesamtschule: Er sorgt für weniger Stress in der Klasse und stärkt Empathie.