Bekannter FDP-Politiker Johannes Vogel kommt zum Wahlkampf-Abschluss in Kleve

(RP) Die Kreispolitik befindet sich auf den Zielgeraden des Landratswahlkampfes. Bevor am Sonntag gewählt wird, bekommt der FDP-Kandidat Ralf Klapdor noch bundespolitische Unterstützung: Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende, Johannes Vogel, wird Kleve einen Besuch abstatten. Der 40-Jährige aus Wermelskirchen gilt als eines der bekanntesten Gesichter der Partei. Am Samstagvormittag, 26. November, werden die Liberalen ab 10 Uhr einen Wahlkampfstand in der Klever Innenstadt vor der Filiale der Deutschen Bank (Herzogstraße 30) ausrichten. Gegen 11 Uhr werden Johannes Vogel und Ralf Klapdor einige Worte an die anwesenden Mitglieder und die Passanten richten.