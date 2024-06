Für sechs Jahre Johannes Mecking zum Kreisdechanten ernannt

Der Ernennung vorausgegangen war ein durchweg positives Votum aus der Kreisdekanatskonferenz. Es ist die dritte Amtsperiode Meckings als Kreisdechant. Das Amt übt er seit September 2012 aus, seine Amtszeit verlängert sich bis Ende September 2030. Geboren wurde Johannes Mecking 1962 in Bocholt, die Priesterweihe empfing er 1992, anschließend durchlief er verschiedene Stationen. Seit 2012 ist er Pfarrer und Propst in Kleve St. Mariä Himmelfahrt und Kreisdechant für das Kreisdekanat Kleve, wo er mehrmals auch Pfarrverwaltungen in Rindern, Materborn und Kellen übernahm.