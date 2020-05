Corona-Tagebuch : Videolernen bei Handwerker-Krach

Goch Ich habe gleich mal wieder Telefon-Klavier-Unterricht. Das könnte laut werden, denn wie Sie wissen, muss ich ja gegen die Handwerker anspielen, die auf unserem Dach herum toben. Gestern war es schon dicht, sagt mein Vater, das lässt also hoffen, dass sie bald fertig sind.

Aussehen tut’s allerdings nicht danach. Also wieder zu meinem Lieblingsthema. Die Lehrer werden immer anstrengender, denn ihre Erwartungen an uns arme Schüler steigen: Wir müssen jetzt unsere Moodle-Aufgaben nicht nur machen, sondern fast alles sogar am Ende jeder Woche abgeben. Sogar Kunst! Sie erinnern sich, die Sache mit dem Faltenwurf. Offenbar wollen sie sicher sein, dass der Stoff irgendwie in uns rein kommt, auch wenn wir in diesem Schuljahr kaum mehr in die Schule gehen werden. Der Druck, zu wissen, dass man Leistung nachweisen muss, macht einem klar, dass man echt arbeiten sollte. Also: Bio, Mathe, Klavier und dann für Sie schreiben. Einen Partner für die Englisch-Video-Aufgabe suchen und diese mit ihm besprechen musste ich auch noch. Jetzt reicht’s, ich tauch’ ab. Bis morgen!