JVA Kleve Jörg Neyenhuys leitet den allgemeinen Vollzugsdienst

Jörg Neyenhuys ist seit 1. April Leiter des allgemeinen Vollzugsdienstes in der Justizvollzugsanstalt Kleve. Der 56-jährige Justizvollzugsamtsinspektor trat 1990 in den Dienst ein, zunächst in der JVA Geldern und seit 1995 in Kleve.