Volleyball : Joekens Sechs vor echtem Härtetest

Bedburg-Hau/Goch Letzter Spieltag für die Nachwuchsmannschaften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fritz Holtmann

Am Wochenende bestreiten die Volleyball-Nachwuchsmannschaften aus Goch und Bedburg-Hau in der Oberliga den letzten Spieltag der Normalrunde.

Oberliga - U20-Juniorinnen: SV Bedburg-Hau – Rheydter TV / SV Bedburg-Hau – Jahn Königshardt. Die U20-Juniorinnen der SV Bedburg-Hau am Samstag ab 15 Uhr in der Sporthalle an der Antoniterstraße vor heimischen Kulisse auf. Der Tabellendritte geht leicht favorisiert in die Partien.

Oberliga - U18-Juniorinnen: STV Hünxe – SV Bedburg-Hau /VV Humann Essen – SV Bedburg-Hau. In der Sporthalle an Essens Hertigerstraße geben sich am Sonntag ab 10 Uhr die drei noch unbesiegten Spitzenteams der Liga ein Stelldichein. Auf den Tabellenzweiten aus Hau wartet ein Härtetest gegen zwei spielstarke Gegner vor der ersten Qualifikationsrunde zur Westdeutschen Meisterschaft. Die Schützlinge von Coach Ralf Joeken treffen auf den Tabellendritten Hünxe und zum Abschluss auf Spitzenreiter VV Humann Essen.