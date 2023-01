Politiker und Lehrer Trauer um Jochem Reinkens aus Grieth

Ein bekannter Klever Lehrer und engagierter Griether Bürger ist gestorben: Jochem Reinkens, der Generationen von Schülern am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium insbesondere mit der Geschichte vertraut gemacht und in vielen die Freude am Umgang mit Sprache geweckt hat. Sein Heimatdorf Grieth und dessen Historie und Entwicklung lagen ihm besonders am Herzen. Viele Vereine und Organisationen trauern mit der Familie um den Mitbürger, der am 29. Dezember im Alter von 75 Jahren ganz unerwartet verstarb.