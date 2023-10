Arbeitsmarkt im September Knapp 1300 Stellen im Kreis Kleve sind nicht besetzt

Die Arbeitslosigkeit ist zwar weiterhin höher als im vergangenen Jahr, wie Barbara Ossyra, Vor-sitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, erklärt. „Aber der Abstand verringert sich in kleinen Schritten. Bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im ersten Quartal 2023 sehen wir erneut Höchstwerte im Vergleich zu den Vorjahreswerten. Obwohl die Rahmenbedingungen dämpfend auf die Konjunktur einwirken, sind die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt noch gering“, sagt Ossyra. „Weiterhin werden in vielen Branchen Arbeitskräfte gesucht. Dies ist eine Chance für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, deren vorhandenen Qualifikationen noch nicht zum Jobangebot passen“, sagt die Agenturchefin. „Wenn dann in die Einarbeitung mehr investiert oder fehlende Kenntnisse nachgeschult werden, vergrößert das die Möglichkeiten bei der Stellenbesetzung.“ Auch für die Besetzung von Ausbildungsstellen für dieses Jahr gebe es noch Jugendliche, die der gemeinsame Arbeitgeber-Service vermitteln könne. „Mit Unterstützung lässt sich ein Rückstand in der Berufsschule noch aufholen“, sagt Barbara Ossyra.