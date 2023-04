Angebot für Kinder Jetzt Plätze für die Stadtranderholung im Kreis Kleve sichern

An „FiHuHo“ in Kalkar-Wissel können Kinder aus Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Rees oder Uedem teilnehmen. „Huck-Ale-Le“ am Eyller See in Kerken richtet sich an Kinder aus Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und Weeze. Weitere Infos zur Online-Anmeldung finden Kinder und Eltern auf den Internetseiten www.fingerhutshof-wissel.de und www.jugendzeltplatz-eyll.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Kind und Woche. Befreit von den Kosten sind Familien, die Arbeitslosengeld I, Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, Wohngeld erhalten oder geflüchtet sind. Sie können ab sofort im Rathaus ihres Wohnortes Gutscheine erhalten. Mit diesen ist die Teilnahme der Kinder kostenlos. Ein entsprechender Nachweis ─ etwa in Form eines Antrags im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes ─ ist bei der jeweiligen Kommune vorzulegen.