Neuerung soll Zeit und Wege sparen Apotheken auf neues E-Rezept vorbereitet

Trotz Vorbereitung der Arztpraxen und Apotheken auf das E-Rezept können in der Anfangszeit Probleme nicht ausgeschlossen werden. So sind erst im Dezember immer wieder Server der Krankenkassen ausgefallen. Dann konnten die E-Rezepte in den Arztpraxen nicht geschrieben werden und der Patient konnte sie weder mit der eGK noch mit dem ausgedruckten Token oder der App einlösen. „Sollte es zu Pannen kommen, werden wir in jedem Fall gemeinsam mit der jeweiligen Arztpraxis für eine schnelle Versorgung mit dem benötigten Arzneimittel sorgen“, sagt Apotheker Schlotmann. Und bei größeren Pannen gelte ja weiter das rosa Papierrezept. So bleibe keiner unversorgt. „Zu allen Fragen der Digitalisierung, insbesondere dem E-Rezept, sind die Teams in den Vor-Ort-Apotheken die richtigen und am einfachsten zu erreichenden Ansprechpartner“, sagt Ulrich Schlotmann.