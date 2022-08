Jazz-LP aus Kleve : Jazz-Film im Klever Kino lotet musikalische Grenzen aus

Kleve Daniel Ziegler und Andreas Steffens stellen ihren Film „Contakte#21“ im Tichelpark vor. Dazu ist auch eine Langspielplatte erschienen.

Unterhaltsam erzählten die drei Künstler von der Entstehung des Films, ihrer Zusammenarbeit und früheren gemeinsamen Projekten. Etwa einem Streamingkonzert aus der Reihe „moving sounds“ (auch in Pandemiezeiten entstanden), produziert unter Tage im Lehrstollen Kamp-Lintfort . Großes Kino: Daniel Ziegler, der mit Grubenhelm und E-Gitarre über das Steigerlied improvisiert – kombiniert mit Pressluftbohrer und kreischenden Maschinen.

Dass Daniel Ziegler und Andreas Steffens getreu ihren Vorbildern Cage, Stockhausen und Morton Feldman nicht nur musikalische Grenzbereiche erkunden, sondern auch beim Publikum Grenzen austesten, ist ihnen bewusst. „Wir wissen durchaus, was wir Ihnen hier zumuten“, so Steffens, der wie sein Kollege gelernter Jazzmusiker ist: „Eigentlich können wir richtig schön spielen.“ Doch gerade das Experimentieren mit Klängen, Geräuschen und anderen Genres sei etwas ganz Persönliches, das ihnen besonders am Herzen liege. „Wenn man uns lässt, machen wir sowas.“