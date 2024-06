Nach elf Jahren Janneke Zoller als SkF-Geschäftsführerin im Kreis Kleve verabschiedet

Als Janneke Zoller vor elf Jahren die Position der Geschäftsführerin im Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) im Kreis Kleve übernahm, hatte der Verband 16 Mitarbeitende in Kleve. Jetzt sind es an zwei Standorten 36. Die FrauenFachberatungsstelle des SkF arbeitet kreisweit, und es gibt ein eigenes Haus in Kevelaer. Heute ist der Verband breit aufgestellt, um seine Aufgaben im gesamten Kreis Kleve wahrnehmen zu können: insbesondere Frauen und Kindern, aber auch generell Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Armut und Not zu helfen. So ließ die SkF-Vorstandsvorsitzende Inga Veeger die Arbeit ihrer scheidenden Geschäftsführerin noch einmal Revue passieren. Denn Zoller verlasse den SkF gen Ruhestand und werde die Aufgabe an ihren Nachfolger Dieter Paeßens übergeben – nachdem sie ihn noch eine Weile begleiten werde, sagte Veeger jetzt im Turm Kleve, wo Janneke Zoller im Kreis von Mitarbeitern und Geschäftsführerkollegen feierlich verabschiedet wurde.