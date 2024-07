60-jähriges Bestehen Wie das Jan-Joest-Gymnasium Kalkar runden Geburtstag feierte

Dass eine Schule 60 Jahre alt ist, klingt nicht wirklich erzählenswert, aber eigentlich ist die „höhere“ Schule Kalkars ja auch viel, viel älter, erzählte Direktorin Susanne Janßen beim Festakt zum kleinen Jubiläum. Das Jan-Joest-Gymnasium Kalkar hatte nämlich Vorgänger, die bis ins Mittelalter zurückreichen: eine Lateinschule, die ab 1434 existierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten eine Höhere Knabenschule und ab 1964 ein Progymnasium, das schnell zum Vollgymnasium wurde, in dem 1973 die ersten Schüler das Abitur ablegten. “Städtisches Gymnasium“ war kein schöner Name, sodass die Mehrheit der Schulgemeinschaft 2008 dafür stimmte, sich nach einem bedeutenden Maler der Region zu benennen. Jan Joest wurde 1450 in Kalkar geboren und hat zum Beispiel den Hochaltar der St. Nicolai-Kirche gestaltet. Eine Projektgruppe hat sich jetzt mit dem Künstler beschäftigt. Andere, die forschten, bastelten und Singen übten, stellten am vorletzten Tag vor den Ferien ebenfalls ihre Projektergebnisse vor. Das Thema war (natürlich): 60 Jahre Jan-Joest-Gymnasium.