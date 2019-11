Kreis Kleve : Jan Baumann neuer Chef der Kreisjäger

Kreis Kleve Der Bürgermeister-Kandidat der CDU Goch hat die Nachfolge von Gerhard Thomas angetreten.

Nach 28 Jahren an der Spitze der Kreisjägerschaft stand Gerhard Thomas jetzt nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wählten die Stimmberechtigten bei der Jahreshauptversammlung Jan Baumann aus Kranenburg. Das teilte die Kreisjägerschaft nun mit. Jan Baumann ist Rechtsanwalt in Kleve und CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt in Goch.

Gerhard Thomas war einmal der jüngste Kreisvorsitzende in NRW und ist wohl inzwischen einer der ältesten. Für seine Verdienste um das Jagdwesen auf Landesebene und darüber hinaus wurde er im Sommer mit der höchsten Auszeichnung des Deutschen Jagdverbandes, der Verdienstnadel in Gold, geehrt. Zur Versammlung gehörte auch ein Fachreferat der Veterinärbehörde des Kreises Kleve, gehalten von Lutz Rauscher. Das Thema des Vortrags war die Gefahr der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen samt Handlungsempfehlungen an die Jägerschaft in der Region.