Zoll legt Zahlen vor Warum der Kreis Kleve Hotspot des Drogenschmuggels ist

Auch Sicherheit und Ordnung gehören zum Aufgabenbereich des Hauptzollamtes. Die Kontrolleinheiten in Duisburg und Emmerich sowie am Weezer Flughafen zogen im vergangenen Jahr wieder reichlich illegale Waren aus dem Verkehr – nicht zuletzt Betäubungsmittel. Die beachtliche Drogenbilanz: 62 Kilogramm der harten Rauschmittel Kokain und Heroin, 45 Kilogramm Marihuana und Haschisch, elf Kilogramm Ecstasy, neun Kilogramm Amphetamin, acht Kilogramm neue psychoaktive Substanzen sowie 38 Kilogramm sonstige Betäubungsmittel. Insbesondere der Schmuggel von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland hat dabei wieder eine maßgebliche Rolle gespielt. Hotspot: der Kreis Kleve, auf den der Löwenanteil der sichergestellten Drogen entfällt. Auf der A3 in Emmerich fand der Zoll im Mai vorigen Jahres im Rahmen einer Routinekontrolle 30 Kilogramm Kokain im Pkw eines polnischen Fahrers. Die Emmericher Zöllner hatten das Fahrzeug ohne konkreten Verdacht angehalten und kontrolliert. Der 40-jährige polnische Fahrer machte auf die Beamten einen nervösen Eindruck, ein Drogenwischtest verlief positiv auf Kokain. Spürhund Bali wurde hinzugezogen und erschnüffelte schließlich 30 Koks-Pakete in der Rückbank des Kombis – geschätzter Straßenwert: 2,5 Millionen Euro. Der Fahrer wurde im August 2023 – keine vier Monate nach dem Aufgriff – vom Landgericht Kleve zu einer Freiheitsstrafe von 10,5 Jahren verurteilt.