Jahreshauptversammlung der DLRG Kleve

Kleve Äußerst harmonisch verlief die diesjährige Ortsguppentagung der DLRG Ortsgruppe Kleve e.V. Der Leiter der Ortsgruppe, Jürgen Cattelaens, konnte eine große Zahl an Mitgliedern begrüßen, die zum Teil auch eine größere Anfahrt in Kauf genommen hatten, um sich aus erster Hand über die Aktivitäten zu informieren.

Jürgen Cattelaens ließ in seiner Ansprache die sehr erfolgreiche Arbeit des Vorstandes der vergangenen Jahren Revue passieren. Sein besonderer Dank galt den jungen Mitgliedern, die bereits mit großem Erfolg Funktionen im Vorstand wahrnehmen. „Für die Zukunft sind wir dort wirklich gut aufgestellt“, lautete sein Resümee. Entsprechend fielen daher auch die Tätigkeitsberichte der einzelnen Ressorts aus. Die Bereiche Einsatz, Ausbildung und Jugendarbeit können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. „In Anbetracht der besonderen Wetterlage ist es mehr als erfreulich, dass wir von nennenswerten Einsätzen, sei es am Wisseler See aber auch am Rhein verschont geblieben sind“, sagte Pressesprecher Herbert Boot.