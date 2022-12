Großer Jahresrückblick in Bildern Das ist 2022 in Kleve und Umgebung passiert

Es liegen bewegte Monate hinter uns. Auch in Kleve und Umgebung ist viel passiert. Wir haben gleich mehrere Wahlkämpfe erlebt. Es gab persönliche Schicksale, dramatische Szenen – aber auch hoffnungsvolle Geschichten. Der Rhein gab bei Rekord-Niedrigwasser seine Schätze frei, die Zahl der Brandstiftungen schoss ebenso in die Höhe wie die der tödlichen Unfälle. Die Corona-Pandemie sorgte für geschlossene Stationen in Krankenhäusern – und nicht zuletzt ist ganz viel in der Innenstadt passiert.