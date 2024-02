Eisdiele Alpago Nach 37 Jahren ist in Weeze Schluss: Ciao, Familie Bortoluzzi!

Es brauchte nicht einmal heiße Sommertage. Kalte reichten auch, und die Theke in dem Weezer Eiscafé Alpago stand voll. Das Warten lohnte sich immer. Über drei Generationen haben hier Italiener großartiges Speiseeis hergestellt. Eine vierte wird es wohl nicht mehr geben. Die Familie Bortoluzzi zieht Freitag für immer zurück in ihre Heimat. In die norditalienische Gemeinde Alpago, die auch als Name für das Lokal herhalten musste. Aus dieser Region stammen ganze „Eisdynastien“. Sommers wird in Deutschland Eis verkauft, kehren sie winters zurück über den Brenner in ihre Heimat.