Kleve Das Ergebnis des Gutachtens kommt für die Propstei zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Erst vor wenigen Monaten hatte Propst Johannes Mecking verkündet, dass der Kirchenvorstand das Bistum bitten wird, über die Entweihung der Christus-König-Kirche in Kleve nachzudenken. Daraufhin hatte sich eine Protestbewegung formiert; bei einer Pfarrversammlung Anfang Mai kochte der Streit hoch. Jetzt muss der Propst bekannt geben, dass die Herz-Jesu-Kirche in Reichswalde gesperrt ist und bis auf weiteres für Gottesdienste nicht mehr zur Verfügung steht.

Auch wenn Mecking betont, dass es sich um eine vorläufige Sperrung und nicht um eine Schließung handelt - Zweifel, ob das Bistum tatsächlich viel Geld für eine Sanierung des Reichswalder Gotteshauses locker macht, sind angebracht. Probleme am Gebäude sind seit Jahren bekannt, unternommen wurde nichts. Es ist nicht so, dass die Herz-Jesu-Kirche bei Messen regelmäßig aus allen Nähten platzt. In der Fusionsgemeinde steht mit der St.-Anna-Kirche in Materborn ein zweites Gotteshaus in einer Entfernung von zwei Kilometern parat. Ist das der Anfang vom Ende?