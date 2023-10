Israel-Pilger aus Bedburg-Hau sind wieder zu Hause „Beim Auswärtigen Amt sind wir nur in Warteschleifen gelandet“

Am Donnerstag um 9.50 Uhr war die Odyssee für die Israel-Pilger aus Bedburg-Hau beendet. Mit einer Maschine von Turkish Airlines landeten die 25 Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde Heiliger Johannes der Täufer pünktlich am Flughafen in Köln/Bonn. „Wir haben eine lange Nacht hinter uns, nun sind wir müde und angeschlagen“, sagt Pfarrer Theo Kröll. Um 0.45 Uhr war man in der jordanischen Hauptstadt Amman abgehoben, nach einem Zwischenstopp in Istanbul ging es nach Deutschland. Die ganze Nacht über waren die Deutschen also auf den Beinen. „Wir hatten sehr gute Reiseleiter, die alles gegeben haben, um uns sicher wieder zurückzubringen. Wir sind erleichtert“, sagt Kröll.