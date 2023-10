Schutz im Bunker gesucht Israel-Reisegruppe aus Bedburg-Hau will schnellstmöglich zurück

Pilger aus Bedburg-Hau wollten auf den Spuren ihres Glaubens Eindrücke im Heiligen Land Israel sammeln – und wachten am Samstag in einem Kriegsgebiet auf. 25 Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde Heiliger Johannes der Täufer waren am Donnerstag zu einer Pilgerfahrt aufgebrochen, die Gläubigen wollten Jerusalem, den Berg Zion, das Tote Meer und Nazareth besuchen. Doch nachdem die Hamas Israel am Samstag aus dem Gazastreifen heraus angegriffen hat, wollen die Deutschen nun schnellstmöglich zurück in die Heimat. Dabei war die Rückkehr eigentlich erst für Sonntag geplant.