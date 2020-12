Kleve : Ipsen-Betriebsrat bestätigt: Sozialplan ist unterschrieben

Kleve Aktuell sind 290 Mitarbeiter am Klever Werk beschäftigt. 135 werden entlassen. 155 Mitarbeiter will das Unternehmen weiter beschäftigen.

Jetzt ist es definitiv: Der Sozialplan für die entlassenen Mitarbeiter des Ofenherstellers Ipsen ist unterschrieben. Das bestätigte am Montag Werner Schulte, Betriebsratsvorsitzender des Klever Ipsen-Werks: „Am vergangenen Mittwoch haben wir gegen 21 Uhr den Vertrag unterzeichnet.“ Über Details wollte Schulte erst Anfang des kommenden Jahres die Belegschaft informieren, bevor er dazu in der Öffentlichkeit Stellung bezieht. Was er jedoch als zutreffend bezeichnete, sind die Angaben des Unternehmens im Hinblick auf die betroffenen Arbeitnehmer. Aktuell sind 290 Mitarbeiter am Klever Werk beschäftigt. 135 werden entlassen. 155 Mitarbeiter will das Unternehmen weiter beschäftigen.