Wirtschaftsförderung : Investitionen in „Betongold“

Kreis Kleve Nächster Unternehmerabend der Kreis-WfG am Donnerstag in Bedburg-Hau.

(RP) Wie wird sich Bedburg-Hau in den nächsten Jahren entwickeln? Können die jungen Leute darauf setzen, dass sie in ihrer Gemeinde Bedburg-Hau künftig noch das eigene Baugrundstück erwerben können? Wird es in Anbetracht steigender Baupreise sinnvoller sein, eher heute als morgen ins „Betongold“ zu investieren? Fragen wie diese werden am Donnerstag, 13. Juni, ab 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ erörtert. „Wohnungsbau in Bedburg-Hau: Bedarfe – Flächen – Programme“ ist der Abend mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve überschrieben, zu dem auch der Fördermittel-Berater Stephan Kunz von der NRW.Bank in Düsseldorf an die Sommerlandstraße kommt. Die Veranstaltung ist für die Gäste kostenfrei.