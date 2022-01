Kreis Kleve : Zensus findet im Kreis Kleve ab Mai statt

KREIS KLEVE Ab dem Stichtag 15. Mai werden in den 16 Städten und Gemeinden des Kreises Kleve rund 30.000 Personen an etwa 7500 Anschriften befragt.

In diesem Jahr findet in Deutschland nach elf Jahren wieder eine bundesweite Haushaltsbefragung statt. Für den „Zensus 2022“ werden rund zehn Prozent der Bevölkerung per Zufallsstichprobe ausgewählt und zu demografischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit befragt. Ab dem Stichtag 15. Mai werden in den 16 Städten und Gemeinden des Kreises Kleve rund 30.000 Personen an etwa 7500 Anschriften befragt. Koordiniert wird der Zensus 2022 im Kreis Kleve von der dazu eingerichteten Erhebungsstelle im Kreishaus.