Kabarettist Jürgen Becker : „Wir wollen nicht, dass der Wirt stirbt“

Jürgen Becker, Jahrgang 1959, trat zuletzt im März 2018 im Emmericher Stadttheater auf. Foto: Jürgen Becker/jürgen becker

Interview Niederrhein Der Kabarettist tritt Anfang März in Emmerich auf. Sein neues Programm handelt vom Umgang mit „Bekloppten“. Zuvor hat er mit uns über die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf sein Künstlerdasein gesprochen.

Von Michael Scholten

„Die Ursache liegt in der Zukunft“ heißt das neue Bühnenprogramm des Kölner Kabarettisten Jürgen Becker, der am Freitag, 4. März, im Emmericher Stadttheater auftritt. Im Gespräch mit der Rheinischen Post ging es aber vor allem um die jüngere Vergangenheit. Corona sei Dank.

Herr Becker, wo waren Sie am 11.11.2021 um 11.11 Uhr?

info Näheres zum Künstler Jürgen Becker Veranstaltung Der Kabarettabend mit Becker findet am Freitag, 4. März, ab 20 Uhr statt. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 25,20 Euro im Emmericher Theaterbüro, Grollscher Weg 6, Telefon 02822 752000, oder online unter www.reservix.de. Auftritt Becker trat zuletzt im März 2018 im Emmericher Stadttheater auf. Damals erzählte er in seinem Programm „Volksbegehren“ von der Kulturgeschichte der Fortpflanzung.

Jürgen Becker Eigentlich hatte ich Thekendienst in meiner Lieblingskneipe, denn ich hatte der Wirtin Hylia eine Schicht zum Geburtstag geschenkt. Aber dann wurde das abgesagt und so gab es rheinisches Homedrinking in der Kösch.

Der Rest von Deutschland hatte den Eindruck, an diesem Tag ging nicht der rheinische Frohsinn in die Welt hinaus, sondern die fünfte Corona-Welle. War das so?

Becker Erstaunlicherweise hatten die Feierlichkeiten in Köln keinerlei Auswirkungen auf die Inzidenzzahlen. Die Bilder von den prallvollen Straßen ließen anderes befürchten. Aber es wurden halt vorher konsequent die Impfpässe kontrolliert. Köln gehörte ja mal zu Preußen.

Wie hat Corona in den letzten zwei Jahren Ihr Leben verändert?

Becker Da ich keine schulpflichtigen Kinder habe, war die Zeit für mich nicht stressig. Ich habe mich gefreut, dass ich nun beim Betreten einer Bank eine Maske anziehen darf. Dafür wäre ich vorher verhaftet worden.

Blicken wir mal in die Zukunft, in der – laut Programmtitel – die Ursache liegen soll: Wann endet die Corona-Krise?

Becker Wenn sie endemisch wird und fast jeder mal infiziert war. Der Impfstoff sorgt meistens für milde Verläufe, und das Virus ist nun so schlau wie wir, die Kneipenbesucher. Wir wollen nicht, dass der Wirt oder die Wirtin stirbt, denn dann gibt es kein Bier mehr.

Die neue Bundesregierung ist seit zwei Monaten im Amt. Für welchen Politiker sind Sie derzeit besonders dankbar?

Becker Für den Talkshow-Helden Karl Lauterbach. Seit zwei Monaten sehen wir ihn jetzt auch tagsüber!

Ihr erstes Soloprogramm, vor mehr als 30 Jahren, hieß „Biotop für Bekloppte“. Wie hat sich die Zahl der Bekloppten seither entwickelt?

Becker Die Corona-Pandemie hat ein neues Biotop für Bekloppte geschaffen, in dem sich Verschwörungsfreunde und Impfgegner tummeln, und das sind nicht nur Rechte. Sarah Wagenknecht sagte neulich in einer Talkshow: „Nein, sie möchte den Impfstoff nicht in Ihren Körper lassen.“ Die lässt doch sogar Oskar Lafontaine in ihren Körper!

Glaubt man Wikipedia, dann sollte Ihr neuestes Programm „Kirche, Pest und neue Seuche“ heißen. Nun heißt es „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Warum?

Becker Da wurde ich mit meinem Freund Konrad Beikircher verwechselt. Das kann passieren.

Spielen „Kirche, Pest und neue Seuche“ trotzdem eine wichtige Rolle in Ihrem Programm?

Becker Die Kirche nenne ich sogar als vorbildliches Beispiel. Sie hat immer an die Zukunft gedacht und ihre Grundstücke nie verkauft, sondern immer nur in Erbpacht vermietet. Wenn alle Kommunen und Städte so handeln würden, sähe es heute bei uns wie in Wien aus: Dort sind über 50 Prozent aller Wohnungen in städtischer oder genossenschaftlicher Hand, und die Mieten sind in der gesamten Donaumetropole moderat. Außerdem gibt die katholische Kirche gerade Grund zur Hoffnung: Immer mehr Bischöfe wollen nun, dass Priester heiraten. Es wird keine 400 Jahre dauern, dann ist das durch!

Wie reisen Sie am 4. März nach Emmerich an? Mit dem SUV oder mit dem E-Auto?

Becker Früher sagten wir scherzhaft: Männer wie wir fahren R4. Heute fahre ich einem Renault ZOE. Der hat genügend Reichweite, um von Köln bis nach Holland ans Meer zu fahren. Im Übrigen ist das Laden an der Autobahn heute auch kein Abenteuer mehr. Fast überall gibt es Hypercharger, die in einer Pinkelpause ordentlich Watt reinschaufeln. Ich fahre seit fünf Jahren elektrisch und sage: „Lade nie, wenn du musst, sondern immer nur, wenn du musst.“ Als alter weißer Mann spricht man von Prostatamobilität.

Wir Niederrheiner sind besonders stolz auf unseren kabarettistischen Schutzheiligen Hanns Dieter Hüsch. Welche Rolle hat er für Ihre Karriere gespielt?

Becker Den habe ich sehr bewundert. Nur als Vorbild taugt er nicht, weil er in seiner literarischen Brillanz so einzigartig war. Im Grunde hat Hanns Dieter Hüsch den Niederrhein erfunden. Den gab es für die meisten Mensch vorher gar nicht.

Die Morenhovener Lupe, den Prix Pantheon und den Horst-Konejung-Preis haben Sie schon. Mit welchem – noch zu stiftenden Preis – könnten Ihnen die Emmericher eine Freude bereiten?