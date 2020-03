Interview mit Friedhelm Schuster : „Der Förderverein hilft schnell und unbürokratisch“

Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Schatzmeister beim Förderverein „Löwenstern“. In drei kurzen Fragen erklärt er, wie der gemeinnützige Verein mit verschiedenen Aktivitäten die Lebensqualität von Patient und Angehörigen verbessert.

Friedhelm Schuster ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, oberärztlicher Leiter der Knochenmarktransplantations-Ambulanz in der Uniklinik Düsseldorf und Schatzmeister bei „Löwenstern e.V.“. Er erklärt, wie der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder die jungen Patienten und ihre Familien in der schweren Zeit unterstützt.

Friedhelm Schuster Wir versuchen den Familien, den Kindern und den Geschwisterkindern durch verschiedene Aktivitäten zu helfen. Die Erkrankung und die Therapie dauern oft sehr lange, sodass regelmäßig ein gewisser Bedarf entsteht. Dabei stützt sich der Verein auf drei Säulen: Wir wollen die Lebensqualität für die Kinder und Geschwisterkinder direkt verbessern, die Eltern unterstützen und gegebenenfalls finanziell entlasten und zudem die Forschung in dem Gebiet vorantreiben. Bei allem erhalten wir tatkräftige Unterstützung unserer Schirmherrin und Mitglied des Bundestages, Michaela Noll.

Schuster Das geht auf ganz unterschiedliche Weise. Viele Dinge fördern die Lebensqualität und tragen somit zur Heilung bei. Wir erfüllen den Kindern zum Beispiel ihre „Löwenwünsche“ – ein Besuch in einem Zoo, im Stadion oder einfach ein Trikot der Lieblingsmannschaft. Außerdem sind wir vor Ort bei den Kindern, basteln mit ihnen „Mutperlen-Ketten“ oder passen auf die Kinder auf, damit die Eltern etwas Zeit für sich haben. Wir unterstützen die Eltern schnell und unbürokratisch und stellen bei Bedarf auch finanzielle Mittel zur Verfügung. Immerhin muss oft ein Elternteil seinen Job aufgeben, wenn das eigene Kind so schwer an Krebs erkrankt.