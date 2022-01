„Internistischer Notfall“ : Niederländer verlor Kontrolle über Auto

Verletzte gab es bei den Kollisionen in Kleve nicht. Der Fahrer des VW Golf, der hinterm Steuer einen medizinischen Notfall erlitten hatte, musste allerdings ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kleve Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein 68-jähriger Niederländer am Dienstagmorgen in Kleve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er beschädigte mehrere parkende Autos. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 68-jähriger Niederländer beschädigte am Dienstagmorgen (18. Januar) mit seinem VW Golf mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Hoffmannallee in Kleve. Die Zusammenstöße ereigneten sich gegen 8.40 Uhr. Grund für die Kollisionen sei ein „internistischer Notfall“ des Fahrers aus Gennep gewesen, so die Kreispolizeibehörde Kleve.