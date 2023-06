Der zweite Ausfall innerhalb einer Woche Internet-Ausfall bei Vodafone-Kunden in Kleve

Ein Messtrupp sei bereits vor Ort, um die genaue Schadstelle zu ermitteln. „Diese befindet sich - so viel ist bereits sicher - in der Nähe unserer Vermittlungsstelle in Kleve, die in einem Telekom-Gebäude untergebracht ist“, so Vodafone. Sobald die genaue Schadstelle gefunden ist, werde das Reparaturkonzept erstellt. Dies geschehe unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen für die Menschen, die die Reparatur am stromführenden Hauptkabel durchführen werden. Dies werde durch Tiefbauarbeiten und aufwändige Spleißarbeiten erfolgen. Dabei werde dann der zerstörte Glasfaserkabelstrang Faser für Faser wieder zusammengefügt. „Im Idealfall können die finalen Reparaturarbeiten noch am heutigen Mittwochvormittag gestartet und im Laufe des heutigen Tages auch vollendet werden“, so Vodafone.