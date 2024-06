150 hochklassige Konzerte So wird der Internationale Musiksommer am Niederrhein

Das Konzept ist einzigartig – mindestens am Niederrhein, wohl aber auch deutlich darüber hinaus: Vom 21. Juli bis zum 4. August findet wieder der Internationale Musiksommer Campus Cleve statt. Zum 17. Mal treffen sich bei den „Heinrich-Neuhaus-Meisterkursen“ junge und besonders begabte Pianisten am Niederrhein. Während tagsüber gelernt wird, gibt es am Abend Auftritte im Rahmen des „Euregio Rhein-Waal Klavierfestivals“. Das Eröffnungskonzert findet am Montag, 22. Juli, um 19.30 Uhr in der Wasserburg Rindern statt. Ab dem 23. Juli und bis zum 3. August gibt es dort, in der Kapelle, jeden Abend um 19 Uhr ein Konzert.