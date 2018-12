Stadtteilarbeit: Anna-Stift startet Nachbarschaftsprojekt

kalkar- Die „Aktion Lichtblicke“ gibt Geld, neben der Kita „Wurzelwerk“ sind die geeigneten Räume vorhanden.

(RP) Der Ortsteil hat Probleme: Wenig schöne Wohnblocks aus den 80-ern, Ladenlokale in einem Komplex, der in eine Kleinstadt überhaupt nicht passt, im Hintergrund durchaus auch bürgerliche Wohnstraßen. Die Menschen, die in Altkalkar zuhause sind, kennen sich häufig nicht, müssen aber miteinander auskommen. Für sie hat das Gocher Anna-Stift jetzt ein Projekt entickelt, das zu besserer Nachbarschaft führen soll. Maike Heßeling ist das Gesicht dazu. Seit kurzem hat sie Räume neben dem Caritas-Kindergarten (und Familienzentrum) „Wurzelwerk“ bezogen. Gefördert durch die „Aktion Lichtblicke“ sollen in den kommenden beiden Jahre die Wünsche und der Unterstützungsbedarf der Familien erkundet werden. Die Birkenallee führt in das Wohngebiet, dann geht es weiter auf der Washington- oder Lincolnstraße. Erst lebten dort Soldaten, danach kamen die Russlanddeutschen, die als Aussiedler nach Deutschland kamen. Mittlerweile haben auch sie wieder Platz gemacht, vielfach für Flüchtlingsfamilien, darunter eine größere Zahl jesidischer Kurden. Geblieben ist, dass diese für die