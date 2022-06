In Klever Gärten : Innenstadtverschönerung: Ideen für Kleve gefragt

Pfarrerin Elisabeth Schell (l.) und Mitwirkende freuen sich auf die Impuls-Veranstaltung am 27. Juni in der Versöhnungskirche. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Impuls-Veranstaltung zum Thema Innenstadtverschönerung in Kleve: Eingeladen sind Händler, Gastronomie, Unternehmen, Initiativen, interessierte Bürger, besonders Anwohner der Innenstadt Kleve, sowie Vertreter der Museen und Freizeitbetriebe. Auch die Stadt Kleve wird durch den Bürgermeister, Wirtschaftsförderin und Klimamanager vertreten sein.

Die Versöhnungskirche öffnet am Montag, 27. Juni, ab 19 Uhr ihre Pforten für eine Impuls-Veranstaltung zum Thema Innenstadtverschönerung in Kleve . Eingeladen sind Händler, Gastronomie, Unternehmen, Initiativen, interessierte Bürger, besonders Anwohner der Innenstadt Kleve, sowie Vertreter der Museen und Freizeitbetriebe. Auch die Stadt Kleve wird durch den Bürgermeister, Wirtschaftsförderin und Klimamanager vertreten sein.

Elisabeth Schell, Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Kleve, sagt: „Gerne sind wir Mitveranstalterin von ‚Kleve – die Stadt der schönen Gärten‘ – gemeinsam mit Dorothea Heeks (Wertemarketing), der Hauptinitiatorin. Unser im Frühjahr eröffneter Gemeinschaftsgarten der Versöhnungskirche reiht sich wunderbar ein in die Idee einer grünen Stadt Kleve. Er öffnet sich für alle Menschen, die Freude an Begegnung, am naturnahen Gärtnern und am Ernten von Kräutern und kleinem Gemüse haben. Nach dem Motto: Kirche findet Stadt.“