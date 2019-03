Kleve: Jeans-Town schließt, die Eisdiele Panciera ist schon geräumt

Neues aus der Klever Geschäftswelt: Kaufhof heißt seit Montag Galeria Karstadt Kaufhof, Wäsche & Mehr baut um, auch die Meyers Buchhandlung renoviert. Für Jeans Town ist im Sommer Schluss. Inhaber Stefan Klümpen sagt: „Der Einzelhandel ist eine schweres Geschäft.“

Eisdiele Panciere Wer in diesen Tagen ein Eis in der Oberstadt essen wollte, der wurde bitter enttäuscht. Die Eisdiele Panciera, die immerhin seit 1954 an der Hagschen Straße ansässig war, ist geschlossen. Mehr noch: Das Ladenlokal ist bereits geräumt. Keine Stühle, keine Eistheke mehr zu sehen. Lediglich der Schriftzug „Im Innenhof Eisgarten“ erinnert noch an die kühlen Speisen dort. „Seit zwei, drei Wochen ist das Lokal dicht“, sagt der Nachbar. Warum, dazu kann er nichts sagen.

Wäsche & Mehr Noch nicht ganz so weit ist das Unterwäschegeschäft „Wäsche & Mehr“ am Elsabrunnen (Große Straße). 20 Prozent Rabattt gibt es dort in diesen Tagen. Der Grund steht ebenso groß auf der Schaufensterscheibe wie die Rabattaktion selbst: „Räumungsverkauf wegen Umbau.“ Wann die Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest.

Galeria Karstadt Kaufhof Der fusionierte Warenhauskonzern von Galeria Kaufhof und Karstadt heißt jetzt „Galeria Karstadt Kaufhof“. Nicht nur die Holding bekommt diesen Namen, auch die Filialen werden entsprechend benannt – auch in Kleve. Dort ist der neue Name seit Montag in den großen Fenstern des Kaufhauses zu sehen. „Am Mittwoch gibt es auch ein gemeinsames Prospekt“, sagt Annette Kraska, die seit Herbst 2018 die Klever Filiale mit rund 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche leitet, auf Anfrage unserer Redaktion. Auswirkungen auf die Anzahl der Mitarbeiter habe die Fusion in Kleve nicht. „60 Köpfe arbeiten im Klever Kaufhof“, so Kraska. Der Zusammenschluss – im vergangenen Herbst waren Kaufhof und Karstadt waren im vergangenen November zu einem Gemeinschaftsunternehmen fusioniert worden – bezieht sich in Klever also erst einmal nur auf das äußere Erscheinungsbild. So nimmt im neuen Logo der Schriftzug der Dachmarke Galeria den größten Raum ein, darunter ordnen sich die Namen der ehemaligen Warenhaus-Konkurrenten. Auch die beiden Unternehmensfarben blau und grün tauchen im neuen Logo auf.