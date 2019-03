Initiativkreis setzt auf Veranstaltungen für Kranenburg : Kranenburg will bunter werden

Kam gut an und wird deshalb wiederholt: die bunten Schirme über der Großen Straße in Kranenburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

KRANENBURG Die Ortsmitte von Kranenburg leidet vor allem unter Leerständen. Mehr Leben in den Ort sollen unter anderem Veranstaltungen bringen, wünscht sich der Initiativkreis „Von Bürgern für Bürger“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Heinz Nielen engagiert sich schon seit vielen Jahrzehnten für seinen Heimatort. Früher aus seiner parteipolitischen Verantwortung heraus, inzwischen als reiner Privatmann. Der einstige SPD-Fraktionschef will sich nicht damit abfinden, dass die Ortsmitte Kranenburgs immer weiter verödet. Deshalb versucht er, mit weiteren Aktiven des Initiativkreises „Von Bürger für Bürger“ Positives zu erreichen. Im Pressegespräch erinnerten Nielen, Gisela Blome und Bernd Landmann an die Aktivitäten im Vorjahr und kündigten Projekte an, die Kranenburg in diesem Jahr in Schwung bringen sollen.

„Meist handelt es sich um Dinge, für die wir Anträge gestellt haben und die der Rat dann abgesegnet hat“, erzählt Heinz Nielen. Denn allzu große Eigenmittel hat die Gruppe natürlich nicht. Wenn die Realisierung einer Idee etwas mehr Geld voraussetzt, dann muss die Gemeinde mitspielen. Was sie auch öfter tut, schließlich möchten alle Kranenburger eine lebenswerte Heimat.

Im Jahr 2018 wurden bekanntlich bunte Regenschirme über der Großen Straße aufgehängt. Das kam sehr gut an und sorgte im wahrsten Sinne des Wortes für ein bunteres Ortsbild. Deshalb wird die Aktion im kommenden Sommer wiederholt: „120 bunte Regenschirme kosten etwa 1100 Euro, eine Summe, für die Sponsoren aufkommen“, berichtet Nielen. Ab Ende Mai sollen die Hingucker für vier Monate das Zentrum verschönern. „Wir haben eigens eine Versicherung abgeschlossen, damit wir nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, wenn doch mal etwas passieren sollte“, sagt Gisela Blome. Die Schirme werden aber so gut befestigt, dass bislang auch bei frischem Wind keiner abstürzte. Und die Eigentümer der Häuser, an denen die Schirme fixiert werden, tragen das Projekt mit. Darüber freuen sich die Akteure besonders.

Im Haushaltsplan enthalten sei bereits Geld für die Herstellung eines Banners durch das Jugendheim, das zusätzliche Farbe ins Spiel bringen soll. Auch Blumenpyramiden sind erneut vorgesehen. Als Fortsetzung aus dem Vorjahr darf die Neuauflage eines großen Frühstücks mitten im Zentrum angesehen werden. „Diesmal wollen wir dies mit dem Termin des Stüppkesmarkts zusammenbringen“, sagt Nielen. Der Termin steht bereits fest: Am 23. Juni werden Brötchen und Kaffee vorhanden sein, alles weitere bringen die Teilnehmer selbst mit. Tauschen erlaubt und erwünscht!

Weil es noch zwei Jahre dauert, bis Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept greifen, wünscht sich der Initiativkreis, dass schon jetzt zumindest mit einer Ideensammlung für die Gestaltung des Marktplatzes begonnen wird. „Es hat schon Gespräche mit den Verantwortlichen in den Schulen gegeben, und wir hoffen, dass wir im Sommer Entwürfe der Schüler im Rathaus zeigen können“, berichtet Gisela Blome. Kollege Bernd Landmann hat schon mit dem einen oder anderen Unternehmer gesprochen und merkt an, dass Wirte und Geschäftsleute unbedingt einbezogen werden sollten. Eines ist für Nielen aber keine Frage: „Unser Marktplatz darf kein Parkplatz mehr sein!“

Mehr Auswärtige nach Kranenburg holen, also den Tourismus stärken – das sei ein wichtiges Ziel. Dazu könnte nach Meinung der Akteure zum Beispiel die E-Rad-Bahn Richtung Kleve und Groesbeek führen.