Initiative „Wir helfen Ben“ in Kleve: 3-Jähriger aus Koma erwacht

Kleve Der dreijährige Ben aus Materborn leidet an Leukämie. Im Februar 2017 erhielten er und seine Eltern die Diagnose Blutkrebs. Seitdem dreht sich in seinem Leben alles um den Kampf gegen die bösartig entarteten Zellen.

Die Klever Bevölkerung setzte sich in den vergangenen Monaten mit der Initiative „Wir helfen Ben“ (die RP berichtete) für den Jungen ein. Die Aktion erfuhr insbesondere in sozialen Netzwerken ein großes Echo. Mit Erfolg: Innerhalb kürzester Zeit kamen so mehrere Tausend Euro zusammen. Das Geld sei dringend notwendig, da Bens Eltern ob der Krankheit ihres Sohnes vorerst nicht arbeiten können. „Ben braucht nun unbedingt eine Stammzellenspende, aber die Suche gestaltet sich schwierig“, sagt Thomas Eulenpesch, Initiator der Aktion. Damit es dennoch klappt, veranstalteten er und seine Mitstreiter nun eine ganz besondere Großveranstaltung zur Blutspende im Kellener Konrad-Adenauer-Gymnasium. 241 Menschen ließen sich dort typisieren. Die Hoffnung: Vielleicht ist ein Knochenmarkspender für Ben dabei. Begleitet wurde die Typisierungsaktion von Schlagersänger Willi Girmes, den Konga Quings und dem Chor „Tonstörung“. Bürgermeisterin Sonja Northing eröffnete die Suche nach Knochemarkspendern. Der Malteser Hilfsdienst, die Freiwillige Feuerwehr und die Bundespolizei stellten zudem ihre Fahrzeuge aus