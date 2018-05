Kleve-Kellen : Initiative Kellen: Tippspiel zur Fußball-WM

Kleve-Kellen Zum Start der Fussball-Weltmeisterschaft am 14. Juni in Russland planen die Geschäftspartner der Initiative Kellen wieder eine bunte Mischung gemeinsamer Aktivitäten. Inhaber, Mitarbeiter und Kunden von insgesamt 33 teilnehmenden Geschäften an der Emmericher Straße sind dabei. Die Klever Sportvereine sind herausfordern, mit den Geschäftsleuten gemeinsam die Ergebnisse der Gruppen- und K.o.-Spiele bis zum Finale am 15.

Juli zu tippen. Tippen kann jeder im Vereinsregister angemeldete Sportverein aus Kleve und Umgebung. Je Verein müssen mindestens drei Einzeltipper gemeldet werden. Eine kurze Mail an initiative-kellen@gmx.de" reicht aus, um sich für die Teilnahme am Tippspiel zu bewerben. Anschließend werden eine kleine Anleitung und die Spielregeln zur Verfügung gestellt. Dem Sieger-Team winken folgende Preise: 1.

Sieger: ein kompletter Trikotsatz oder Sportbekleidung im Wert von 800 Euro, 2. Sieger: ein Zuschuss für einen Trikotsatz oder ähnliches über 400 Euro, 3. Sieger: ein Zuschuss von 100 Euro als Trostpreis. Die Partner laden auch zu einem WM-Quiz ein, an dem jeder teilnehmen kann. Hierzu wird die Initiative elf lebensgroße Fussballer aus Spanplatten entlang der Emmericher Straße aufstellen. Sie werden in den Farben der Teilnehmerländer bunt angemalt.



Auf die Holz-Fussballer werden auch Buchstaben gemalt, aus denen sich ein Lösungswort ergibt. Die Teilnahmekarten für dieses WM-Quiz gibt es in den allen Geschäften der Initiative. Und das ist zu gewinnen: 1. Preis: Ein Einkaufsgutschein über 200 Euro. 2. Preis: Ein Restaurant-Gutschein über 100 Euro. 3. Preis: Ein Restaurant-Gutschein über 50 Euro.

