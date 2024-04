Entscheidung im Kreis Kleve Initiative plant Bürgerbegehren für den Nationalpark Reichswald

Die „Initiative Internationalpark Reichswald“ lädt die Bevölkerung zudem am 10. April um 19 Uhr in das Haus am See in Goch-Kessel, zu einer Informationsveranstaltung mit Podiumsdiskussion ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Initiative wird von den Heimatvereinen aus Nierswalde und Kessel unterstützt.