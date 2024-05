„Ich bin wirklich enttäuscht“ Das Geschäft „Lieblingssachen“ kehrt Kleve den Rücken

Keine „Lieblingssachen“ mehr in der Klever Innenstadt – das Geschäft wird Ende Juni dichtmachen. Das bestätigt die Inhaberin Stefanie Schreieck auf Anfrage der Redaktion. Seit Ende Dezember ist der Laden bereits vorübergehend geschlossen; im Schaufenster konnten Bummler seit Langem schon ein Schild sehen: „Wir haben heute geschlossen.“ Jetzt wird Schreieck das Geschäft für Frauenmode in Kleve komplett beenden. Ihre anderen Filialen in Kerken und Kevelaer sind davon nicht betroffen.